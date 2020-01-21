مستقبل جديد لميمي مع الدحيل القطري

2020/01/21 | 10:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف مصدر مقرب من اللاعب مهند علي "ميمي"، اليوم الثلاثاء، انه من الممكن ان يبقى اللاعب في المستقبل مع الدحيل القطري.

واضاف المصدر لـ"الغد برس" ان "مدرب الفريق البرتغالي روي فاري استقال من منصبه كمدرب للدخيل القطري".

وبين ان "فاري كان من اشد المعارضين لتواجد ميمي وقرر ابعاده عن الفريق القطري في الانتقالات الشتوية".

واشار الى ان "ميمي قد يستمر مع الدحيل ولكن بانتظار المدرب الجديد للفريق الذي سيقرر مستقبل ميمي".

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