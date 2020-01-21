2020/01/21 | 10:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن ازدياد اعداد الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا واستلامهم بطاقة الماستر كارد.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إن "العديد من الدوائر ومؤسسات الدولة وطنت رواتبهم لدى المصرف وأصبحت رواتبهم يتم استلامها شهريًا عن طريق الماستر كارد بدلًا من النقد اليدوي".وأشار إلى، أن "الذين تم توطين رواتبهم مشمولين بالسلف والقروض وكافة الخدمات المالية التي يطلقها المصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن ازدياد اعداد دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لديه وشمولهم بالسلف) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن ازدياد اعداد دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لديه وشمولهم بالسلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).