2020/01/21 | 10:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بفتح تحقيق بشأن استهداف السفارة الأميركية.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، إن "رئيس الوزراء أدان بأشد العبارات استهداف السفارة الأميركية بثلاثة صواريخ"، عاداً "استهداف السفارة جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق".وأشار خلف، إلى أن "عبد المهدي وجه قيادة عمليات بغداد والجهات ذات العلاقة الى التحقيق الفوري بالحادث وملاحقة الجناة".وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، ان " 3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط المنطقة الخضراء وسط بغددد دون وقوع خسائر بشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يصف استهداف السفارة الأمريكية بالجريمة ويوجه بفتح تحقيق بشأنها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يصف استهداف السفارة الأمريكية بالجريمة ويوجه بفتح تحقيق بشأنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).