2020/01/21 | 10:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة سعر بيع للدولار = 122.000سعر شراء للـدولار = 121.000 اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.96دولار تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة على التلكرام 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEOs2_TEJWJEhp-o-Q

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 21-1-2020 الثلاثاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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