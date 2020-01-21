مبابي يغازل زيدان: انت قدوتي

2020/01/21 | 10:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صرح نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، أن مواطنه المدير الفني الحالي لريال مدريد زين الدين زيدان، هو مثله الأعلى منذ أن كان طفلا.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قدوتي؟ حسنًا لقد مررت بمراحل، وكطفل كان مثلي الأعلى زيدان، وإذا كنت طفلا وفرنسيًا فمثلك الأعلى بالتأكيد سيكون هو".

وأبدى زيدان إعجابه في الكثير من المناسبات بالنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وتحدثت تقارير عن رغبة ريال مدريد في ضم مبابي خلال الصيف المقبل.

وأضاف مبابي: "بعد ذلك كان كريستيانو رونالدو، والذي حظيت بمواجهته، وكذلك النجوم البرازيليين نظرًا لطريقة لعبهم".

وتابع: "أريد أن أترك بصمتي بعملي، ورسالة في تاريخ كرة القدم".

واختتم: "أحلم بالثلاثية، فلن تكون سيئة، التتويج بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، واليورو مع منتخب فرنسا، والأولمبياد".

يُذكر أن زيدان كال المديح مرارا وتكرارا لمبابي، وأكد أنه نجما ينتظره مستقبلا باهرًا، مما أشعل التكهنات حول اقترابه من ارتداء قميص الميرنغي في الفترة المقبلة.

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