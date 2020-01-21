ميزة جديدة في أدوات عربي توظيف الأفعال والويكيبيديا

2020/01/21 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميزة جديدة في أدوات عربي بإضافة حزمة الأفعال و الويكيبديا، طالما يبحث المستخدمون عن تدقيق شامل للكتابة وإضافات يمكنهم من خلالها الاستغناء عن بعض الإضافات من مواقع أخرى لتسهل عليهم عملية الكتابة

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