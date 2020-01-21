2020/01/21 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة … استنكر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، استهداف مقر السفارة الامريكية في بغداد بالصواريخ امس ، واصفا الامر، بالجريمة التي تتعرض لها بعثة دبلوماسية على ارض العراق”.
وقال عبد المهدي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، “نستنكر الاستهداف الذي تعرضت له السفارة الامريكية بالصواريخ ليلة امس”.
ووصف عبد المهدي […]
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وقال عبد المهدي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، “نستنكر الاستهداف الذي تعرضت له السفارة الامريكية بالصواريخ ليلة امس”.
ووصف عبد المهدي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي : استهداف السفارة الامريكية بالصواريخ جريمة . ويأمر بفتح تحقيق بالحادث) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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