عبد المهدي : استهداف السفارة الامريكية بالصواريخ جريمة . ويأمر بفتح تحقيق بالحادث


عبد المهدي : استهداف السفارة الامريكية بالصواريخ جريمة . ويأمر بفتح تحقيق بالحادث
2020/01/21 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة … استنكر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، استهداف مقر السفارة الامريكية في بغداد بالصواريخ امس ، واصفا الامر، بالجريمة التي تتعرض لها بعثة دبلوماسية على ارض العراق”.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، “نستنكر الاستهداف الذي تعرضت له السفارة الامريكية بالصواريخ ليلة امس”.

ووصف عبد المهدي […]

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