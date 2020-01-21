هل للوعي القانوني سبيل في حياة نساء الشبك؟

2020/01/21 | 11:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي إن الوعي يعتبر ضرورة إجتماعية وحياتية مهمة من أجل التقدم والارتقاء بحياة البشرية ووضع حد للصراعات والمظالم الأجتماعية ولكي يشعر الإنسان بحقوقه ولا يتعرض للأضطهاد، إذن الوعي هو عبارة عن حالة عقلية يتم بها إدراك الحقائق والواقع الذي يجري من حولنا وفك الألغاز، وذلك يحصل باتصال الأفراد مع بعضهم ومع …

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