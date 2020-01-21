شيفيلد يستهدف أول انتصار على السيتي بالبريميرليج

2020/01/21 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباراة سابقة بين الفريقين

يستقبل شيفيلد يونايتد، نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برامال لين، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 24 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز السابع برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

ويعد مانشستر سيتي أكثر الفرق التي واجهها شيفيلد يونايتد في البريميرليج دون أن يحقق أمامه أي انتصار، حيث لعبا 7 مباريات تعادلا خلالها 3 مرات، وتفوق السيتيزنز في 4 لقاءات أخرى.

ويتطلع مانشستر سيتي للفوز بـ3 مباريات متتالية خارج أرضه في الدوري أمام شيفيلد يونايتد، للمرة الأولى منذ أن حقق 4 انتصارات متتالية بين عامي 1905 و1908.

وحقق مانشستر سيتي الفوز بآخر 5 مباريات خاضها في يوركشاير، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في المباريات الـ20 التي سبقت تلك المواجهات الخمس في الدوري بذلك الإقليم (6 تعادلات- 9 هزائم).

وخسر مانشستر سيتي آخر مباراة خاضها في الدوري مساء، بنتيجة 3-2 أمام وولفرهامبتون، ولم ينهزم السيتي مباراتين متتاليتين في الدوري، يكون موعدهما 7 مساء، أو بعد ذلك بالتوقيت المحلي، منذ شهر أبريل/ نيسان من عام 2007.

ولم يحقق شيفيلد سوى انتصار وحيد في آخر 15 مباراة خاضها في الدوري أمام حامل اللقب (3 تعادلات- 11 هزيمة)، وخسر آخر 5 لقاءات على التوالي دون تسجيل أي هدف، وأتى الانتصار الوحيد على ملعبه أمام ليدز بنتيجة 2-1 في شهر أبريل من عام 1993.

وحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه في مبارتين فقط في آخر 13 مباراة خاضها في الدوري، ومن بينهما مواجهة شيفيلد في الدور الأول على ملعب الاتحاد.

وخسر شيفيلد 6 مباريات هذا الموسم، من بينهم 3 هزائم أتت أمام فرق بدأت يوم المباراة في المراكز الثلاثة الأولى، ولم يسجل في تلك المباريات أي هدف.

وسجل مانشستر سيتي 33 هدفًا في 11 مباراة خاضها خارج ميدانه في الدوري هذا الموسم، بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، وطوال تاريخ الدوري الإنجليزي، لا يوجد فريق امتلك معدلا تهديفيا أعلى من ذلك سوى بريستون نورث إيند، الذي سجل 35 هدفًا في 11 مباراة في موسم 1888- 1889، بمعدل 3,2 هدف في المباراة الواحدة.

وسجل جون فليك، متوسط ميدان شيفيلد، 5 أهداف في الدوري هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله في موسم واحد بكرة القدم الإنجليزية.

وتعد تلك الأهداف الخمسة، أكثر من عدد الأهداف التي سجلها في 86 مباراة خاضها في موسمي 2017- 2018 و2018- 2019 مع شيفيلد، عندما أحرز 4 أهداف.

كما سجل سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، 5 أهداف في مبارتين خاضهما في الدوري في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أكثر بهدف واحد من عدد الأهداف التي سجلها في 11 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم في شهور سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الثاني (4 أهداف).

المصدر: كــووورة

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