وزارة الداخلية تغلق 900 موقع الكتروني لداعش يروج الشائعات

2020/01/21 | 11:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، إغلاق نحو 900 موقع الكتروني تابع لعصابات داعش الإرهابية يروج الشائعات، فيما دعت الى توخي الحذر في الحصول على المعلومات وتلقيها من مصادرها الحقيقية.وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ,إن”أغلب الشائعات ليست عفوية”، مبيناً أن”هناك جيوشاً ومنظمات

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