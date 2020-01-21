الكويت : قطر بذلت جهود كبيرة لتهدئة الاوضاع في المنطقة

2020/01/21 | 11:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أهمية الزيارة التي قام بها وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري إلى بلاده، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار التنسيق بين البلدين، مشيراً الى أهمية الجهود التي بذلتها قطر لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

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