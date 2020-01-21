2020/01/21 | 11:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء أنّ رجلاً يبلغ من العمر 89 عاماً توفّي جرّاء إصابته بفيروس جديد شبيه بفيروس “كورونا” المسبّب لمتلازمة “سارس” التنفسيّة الحادّة، في رابع حالة وفاة تسجّل من جرّاء هذا الفيروس الذي تفشّى في سائر أنحاء البلاد.وقالت اللجنة الصحيّة في مدينة ووهان (وسط) حيث ظهر هذا الفيروس لأول مرّة في كانون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة شخص رابع في الصين جراء إصابته بالفيروس الغامض وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شخص رابع في الصين جراء إصابته بالفيروس الغامض) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة شخص رابع في الصين جراء إصابته بالفيروس الغامض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).