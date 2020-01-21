2020/01/21 | 11:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يقهر استراليا في بطولة آسيا لكرة اليد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/21 | 11:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقهر استراليا في بطولة آسيا لكرة اليد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقهر استراليا في بطولة آسيا لكرة اليد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).