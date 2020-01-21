كتلـــة سياسيــــة تنتقــــد وتهاجم مــــوقف بـــــرهم صالــــح الاخيـــر وتخاطبــــه بــــ ايـــن انتــــم مـــــن ؟!!!

2020/01/21 | 11:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

انتقد رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية محمد الغبان، اليوم الثلاثاء، عزم رئيس الجمهورية برهم صالح لقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة دافوس، مؤكدا أن دم أبو مهدي لم يجف.

وقال الغبان في تغريدة على تويتر، اين انتم يا فخامة الرئيس من المادة ٦٧ من الدستور التي حملتكم مسؤولية...

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