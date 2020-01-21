محتجون في البصرة يقدمون على إغلاق عدد من الطرق الرئيسية

2020/01/21 | 11:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/سكاي برس

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، بأن المتظاهرين في المحافظة قامو بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية.

وقال المصدر، إن "متظاهري البصرة قطعوا شوارع الاندلس، والتجاري، والجبيلة، فضلاً عن الشوارع الفرعية المؤدية للاعتصام المركزي في فلكة البحرية".

وأشار الى أن "المتظاهرين قطعوا ا...

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