نائبة عن النصر: هناك

2020/01/21 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، في حيرةٍ من أمره بشأن اختيار مرشحٍ لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء.





وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية في حيرة من امره، بسبب الصراعات السياسية على المرشحين الذين يتم طرحهم لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء".





وأضافت، أن "هناك تخوف أيضاً من ساحات التظاهر بشأن تبني أية شخصية مطروحة، ربما لا تحظى بمقبولية الشارع وقد تؤدي الى اشعال غضب الشارع من جديد".





وأشارت الى أن "هناك معضلة في اختيار رئيس الوزراء، لان الكثير من القوى السياسية ترفض حتى الان، التنازل عن استحقاقاتها الانتخابية".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي، قد كشف، الاثنين 20 كانون الثاني 2020، عن حوارات يقودها رئيس الجمهورية برهم صالح لحسم تسمية المرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية، مبيناً ان المنافسة انحصرت بين 3 مرشحين.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن العيساوي قوله إن "رئيس الجمهورية برهم صالح يجري حوارات عدة لحسم مرشح الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أن "أمام طاولة الرئيس صالح ثلاثة مرشحين وهم علي الشكري ومحمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "الأسماء المرشحة قابلة للتغيير"، موضحاً أن "علي الشكري هو الأقرب من بين المرشحين الثلاثة لتسنم رئاسة الحكومة".

بغداد اليوم- بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، بفتح تحقيق بشأن استهداف السفارة الأميركية.

وقال الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء، عبد الكريم خلف في تصريح صحفي، إن "عبد المهدي أدان بأشد ا

بغداد اليوم-متابعة

أدان رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل المهدي، الثلاثاء (21 كانون الثاني، 2020) استهداف السفارة الامريكية بثلاثة صواريخ.

وقال عبد المهدي، في بيان، إنه "في الساعة 00:15 الثلاثاء، تعرضت السفارة الامريكية لهجوم بثلاث صوار

بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، عن صدور أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة صحة الأنبار، لشبهة اختلاس قرابة مليار دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان أن "محكمة الت

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