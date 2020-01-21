إدخال تقنية (الفار) على عدد من الملاعب استعداداً للبطولات الدولية

2020/01/21 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الشباب والرياضة بإدخال تقنية الفار الى مجموعة من الملاعب العراقية استعداداً للبطولات التي ستقام في العراق خلال سنة 2020-2021.

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