الحكم بعدم دستورية مادة في قانون إدارة البلديات

2020/01/21 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية المادة (97/ أولاً) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، مشيرة إلى تعارضها مع أحكام تحصين الملكية الخاصة الواردة في الدستور.

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