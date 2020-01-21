54 % ارتفاعا فى الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال 2019

2020/01/21 | 11:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ارتفع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة العربية السعودية بنسبة 54 بالمئة خلال العام 2019، مقارنةً بعدد الرخص التي تم إصدارها في 2018 وبإجمالي 1.130 شركة جديدة، حسب ما كشفت عنه الهيئة العامة للاستثمار السعودية، محققة بذلك إقبالًا غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال العشرة أعوام الماضية. وتزامن تقرير “الهيئة”، الذي أصدرته عن […]

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