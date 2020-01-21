2020/01/21 | 11:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمشاركة رئيس الجمهورية..انطلاق منتدى دافوس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/21 | 11:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة رئيس الجمهورية..انطلاق منتدى دافوس) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة رئيس الجمهورية..انطلاق منتدى دافوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).