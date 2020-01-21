2020/01/21 | 11:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة عمليات سامراء، الثلاثاء، تفكيك وإتلاف ١٧ عبوة ناسفة في قاطع عمليات سامراء.وقالت القيادة في بيان، ان "كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة وأثناء عمليات تطهير مناطق جزيرة مكيشيفة و خط اللاين شمال سامراء تمكنت من العثور على 17 عبوة ناسفة محلية الصنع اثنان منها على شكل جليكان سعة عشرين لتر ".واضافت، انه "تم اتلافها موقعياً بتفجير مسيطر عليه".

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