ملصق ترويجي للهاتف Galaxy Z يشق طريقه إلى الويب

2020/01/21 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادفنا تسريبًا جديدًا يُظهر ملصقًا ترويجيا للهاتف Samsung Galaxy Z القابل للطي، والذي يضم مفصلين مما يتيح له أن يُطوى على شكل الحرف Z.



ومع ذلك، من غير المحتمل أن يكون ذلك التصميم الحقيقي للهاتف، فمن المحتمل جدًا أن نكون ننظر ببساطة إلى صورة ترويجية مُنمقة للهاتف Galaxy Z Flip الذي سيأتي مع تصميم صدفي مماثل لتصميم الهاتف Motorola Razr 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى جانب Galaxy S20 Series في اليوم 11 فبراير.

ليست لدينا الكثير من المعلومات بغض النظر عن الملصق نفسه.



نحن نرى جهازًا بمفصلين مع شاشة متوهجة.



من مظهره سيكون من الممكن الوصول إلى جزء واحد فقط من الشاشة في الخارج حتى أثناء طيه.



علينا فقط أن ننتظر ونرى ما إذا كان هذا بالفعل جهازًا جديدًا أو مجرد صورة مُنمقة تخص الهاتف Galaxy Z Flip.

في أخبار ذات صلة، ستعرض شركة سامسونج على الأرجح هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip بألوان حصرية خصيصًا لشركات الإتصالات الكورية الجنوبية.



سيحصل عملاء SK Telecom و Korea Telecom و +LG U على ألوان محدودة تشمل الأزرق والأحمر والوردي لتتناسب مع ألوان العلامة التجارية لشركات الإتصالات هذه.



بالإضافة إلى الألوان الثلاثة المحدودة، سيتم عرض الهاتف Galaxy Z Flip بألوان تشمل الأسود والأبيض والأرجواني لعامة المستهلكين.

من المعروف عن شركة سامسونج تقديمها لألوان حصرية لهواتفها الذكية لفترة من الوقت كما يحدث الآن مع الهاتف Galaxy Note 10 على سبيل المثال والذي حصل على اللون الأحمر لدى بعض شركات الإتصالات حول العالم.

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