2020/01/21 | 11:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث اللواء 26 في الحشد الشعبي ولجنة الصليب الاحمر، الثلاثاء، زيادة التعاون الاغاثي والانساني.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان ” آمر اللواء 26 الشيخ ميثم الزيدي استقبل في مكتبه المندوب الميداني للجنة الصليب الاحمر علاء الفحام في النجف الاشرف والوفد المرافق له “، مبينا انه ” تم بحث آلية زيادة التعاون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 26 للحشد ولجنة الصليب الأحمر يبحثان زيادة التعاون الإغاثي والانساني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 26 للحشد ولجنة الصليب الأحمر يبحثان زيادة التعاون الإغاثي والانساني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 26 للحشد ولجنة الصليب الأحمر يبحثان زيادة التعاون الإغاثي والانساني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).