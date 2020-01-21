تسجيل سبع حالات اختناق و توتر بين المتظاهرين والقوات الامنية في بغداد

2020/01/21 | 11:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … صرح مصدر امني، اليوم الثلاثاء، الى تصاعد التوتر بين القوات الامنية والمتظاهرين وسط العاصمة بغداد وتحديداً قرب سريع محمد القاسم.و أضاف المصدر الامني ذاته، أن القوات الامنية عادت الى استخدام القنابل المسلية للدموع بشكل متقطع وهو ما ادى الى ارتفاع التوتر بين المتظاهرين والقوات الامنية هناك، كما تم تسجيل سبع حالات اختناق […]

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