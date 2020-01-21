عملاق باكستان رفض 300 عروسة لعدم مناسبتهم لحجمة .. فيديو + صور

2020/01/21 | 11:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ يبحث هولك او عملاق باكستان الذي يزن حوالي 450 كيلو عن زوجة مناسبة لحجمه، حيث لا يفكر في زوجه دون الـ16 عامًا خشية سحقها بجسده العملاق.ويدعي أرباب خيزر حياة، 27 عامًا ، أنه رفض ما يصل إلى 300 عروسة لأنهم كانوا صغارًا للغاية، وهو يبحث الآن عن زوجة ذات وزن ثقيل مثله .[…]

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