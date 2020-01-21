كمال انمار احمد - (الاستنساخ الحيوي:نظرة على اعظم منجزات العلم الحديث)

2020/01/21 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد للوهلة الاولى سنسئل أنفسنا،ما هو الاستنساخ يا ترى؟و لماذا سمي بهذا الاسم اصلا؟ و ما هي أنواعه،و هل يؤثر في مستقبل وجودنا،كجنس بشري،نعد تقريبا،كائنات اكثر تطورا،و اكثر قدرة على التفكير من بقية الكائنات التي كنا معها يوما ما نشكل نوعا واحدا.و لربما من جملة الاسئلة،التي سنطرحها،هي،ما أهمية الاستنساخ و هل له القدرة على احداث طفرة في الحياة الاجتماعية،لجنسنا المتميز -بالدرجة و حسب-بشكل إيجابي ام سلبي.......

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