مشاهد من وابل الرصاص في البصرة.. كر وفر بين التلاميذ والقوات الأمنية

2020/01/21 | 11:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يواصل تلاميذ مدارس البصرة، الإضراب عن الدوام، اليوم الثلاثاء، وإضرام النار في الإطارات بينما تطلق القوات الأمنية وابل من الرصاص الحي أعلى رؤوس التلاميذ في محاولة لإبعادهم.وتشهد محافظة البصرة، حركة احتجاجية تصعيدية مع المحافظات الأخرى المنتفضة، للضغط على القوى السياسية في تنفيذ مطالبهم باختيار رئيس حكومة مؤقتة مستقل.[…]

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