الصين: شراء منتجات زراعية أميركية لن يؤثر على الواردات من دول أخرى

2020/01/21 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية إن مشتريات بكين من المنتجات الزراعية الأمريكية لن تؤثر على وارداتها من الدول الأخرى.

وأبلغ المسؤول لي تشنغ تشيان مؤتمرا صحفيا أن الصين ترحب بدخول المنتجات الأمريكية القادرة على المنافسة إلى أسواقها وتأمل أن تعمل الولايات المتحدة على إيجاد الظروف المواتية للتصدير إلى الصين.

وأضاف أن الصين ستزيد الواردات حسبما تمليه أوضاع السوق وبما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكانت بكين وافقت على مشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية في إطار اتفاق تجارة أولي جرى توقيعه الأسبوع الماضي، لكن مازالت هناك شكوك بخصوص عدد من المسائل في هذا الصدد.

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