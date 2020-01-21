العراق.. مقتل متظاهر ببغداد ومشاهد توثق إطلاق النار على المحتجين

2020/01/21 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل متظاهر عراقي الثلاثاء، عند جسر محمد القاسم قرب ساحة الطيران في بغداد، نتيجة إصابته المباشرة بقنبلة دخانية، في تصعيد شهد إطلاقا للنار على المتظاهرين.

واندلعت اشتباكات في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء عند جسر محمد القاسم، بين القوات الأمنية والمحتجين في ساحة الطيران.

وأفادت مصادر طبية بوفاة متظاهر في مدينة ديالى، نتيجة إصابته، الاثنين، في الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة.

وشهدت مدن عراقية إطلاق نار على المتظاهرين السلميين في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وسط استجابة جماهيرية كثيفة لدعوات التظاهر في مختلف أنحاء البلاد.

والتقطت عدسات الناشطين مقاطع تظهر إطلاق نار حي على المتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد، قرب طريق محمد القاسم الواقع بين البصرة والعراق.

وفي البصرة، أظهرت مقاطع إطلاق قوات الأمن للرصاص الحي على المتظاهرين السلميين قرب شارع الأندلس، وسط كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن.

كما رصدت وكالة الأنباء العراقية، قطع المحتجين لبعض الطرق والجسور في العديد من المحافظات، من بينها النجف، حيث قطع المتظاهرون جسر الصدر ونفق المختار وشارع المطار بالكامل.

كما تداول المغردون مقاطع تظهر قيام المحتجين بقطع طرق رئيسية في محافظة المثنى، مما تسبب في اختناقات مرورية في ساعات الصباح الأولى.

وفي محافظة ميسان، أكدت وكالة الأنباء العراقية استمرار غلق الدوائر الحكومية وتعطيل الدوام في الكليات والمدارس باستثناء دوائر الصحة والشرطة، بجانب غلق المتظاهرين للطرق الخارجية للمحافظة.

وقتل ثلاثة متظاهرين، الاثنين، في بغداد، اثنان بالرصاص الحي وواحد بقنبلة الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها القوات الأمنية لتفريق المحتجين المطالبين بإصلاحات، بحسب ما أفاد مصدر طبي، تزامنا مع انتهاء مهلة حددها المحتجون لتحقيق الحكومة مطالبهم.





وكانت المهلة التي منحها المتظاهرون للسلطات العراقية من أجل تحقيق مطالبهم في اختيار رئيس وزراء جديد ومحاكمة قتلة المتظاهرين، قد انتهت دون تحقيق أي منها.

وعقب انتهاء المهلة انطلقت دعوات في جميع أنحاء البلاد من أجل استكمال الحراك الشعبي الذي انطلق في أكتوبر 2019، وقتل فيها ما يزيد عن 500 متظاهر، بالإضافة إلى إصابة الآلاف.

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