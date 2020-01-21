بعــــد رفضــــه مــــــن قبــــل أســــرتهـــا .. ينتقــــم بتفجيـــر نفســـه وحبيبتـــه !!!!

2020/01/21 | 12:07 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أقدم الشاب حافظ نزار أبو فخر من ريف السويداء في سوريا على تفجير قنبلة يدوية بنفسه وبفتاة طلب خطوبتها سابقاً ورفضته عائلتها، مما أدى لمقتلهما سوياً، الإثنين .

وذكرت مواقع إخبارية سورية من داخل المحافظة أن شاباً يدعى حافظنزار ابو فخرعمل على تفجير قنبلة بنفسه وبالفتاة حنا...

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