الداخلية تغلق 900 موقع الكتروني لداعش يروج الشائعات

2020/01/21 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ذي قار

بغداد اليوم-بغداد

أقدم محتجون غاضبون، في مناطق مختلفة في محافظتي بابل والنجف، الثلاثاء، على قطع عشرات الطرق، في محاولة للتصعيد، على خلفية انتهاء المهلة التي منحها المتظاهرون، دون تحقيق مطالبهم.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "القطوعات

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاثنين (21 كانون الثاني 2020)، القبض على عصابة سرقت 63 كيلو غرام من الذهب غربي بغداد.؟

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكتب الكاظمية التابعة الى مديرية مكافحة اجرام

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