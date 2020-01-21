الحبس سنة واحدة لمدان بانتحال صفة مدير جوازات ‏الكرخ

2020/01/21 | 12:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة لمدان انتحل صفة ضابط ‏برتبة عميد ومدير جوازات الكرخ.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "الغد برس"، أن "المدان تواجد امام احد المدراء في هيأة التقاعد مرتديا الزي المدني ‏ومعه إحدى المراجعات وعرف بنفسه بأنه مدير لجوازات الكرخ وبرتبة عميد في ‏وزارة الداخلية".

وأضاف، أنه "اثناء المراجعة في هذه الدائرة طلب منه إبراز الباج التعريفي (هويته) الا انه لم يقم بإظهار أي باج او هوية ما ‏استدعى الامر الى طلب الاجهزة الامنية والقبض عليه".

وأشار إلى أن "المحكمة حكمت على المدان بعدما وجدت الأدلة كافية ومقنعة لإدانته وفقا لإحكام القرار 160/اولاً/1 لسنة 1983".

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