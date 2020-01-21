الديوان الملكي يعلن وفاة امير سعودي

2020/01/21 | 12:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود، ويصلى عليه في جامع الإمام تركي في الرياض.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان، جاء فيه أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وختم البيان "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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