2020/01/21 | 12:20 - المصدر: الغد برس

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بالوثيقة..



نقل مدير شرطة ذي قار اللواء ريسان الإبراهيمي وتكليف بد

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بالوثيقة..



نقل مدير شرطة ذي قار اللواء ريسان الإبراهيمي وتكليف بديلاً عنه

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