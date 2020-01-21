تراجع الأسهم الأوروبية بسبب مخاوف من الفيروس الصيني

2020/01/21 | 12:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع تصاعد المخاوف بشأن فيروس جديد منشؤه الصين مما أوقد شرارة طلب على أصول الملاذات الآمنة.

ودفع هذا الفيروس المستثمرين لتذكر التداعيات الاقتصادية لأزمة الفيروس سارس في 2003 والذي قتل زهاء 800 شخص، لاسيما في ضوء تنامي خطر انتقال العدوى بين مئات الملايين من المسافرين خلال موسم رحلات عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% في الساعة 0806 بتوقيت غرينتش، في خسائر شملت شتى القطاعات.

وكانت أسهم مصنعي المنتجات الفاخرة ذوي الانكشاف الكبير على الصين مثل ال.



في.



ام.



اتش وكيرينغ وهيرميس وبوربري من أكبر الخاسرين.

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