ترامب يصل سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس

2020/01/21 | 12:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى سويسرا بهدف المشاركة في منتدى دافوس السنوي.

ومن المقرر بقاء ترامب مدة يومين في دافوس، ليقوم بعدة اجتماعات هامة.

وكان ترامب أهمل حضور المنتدى العام الماضي، وتأتي مشاركته لهذه السنة بالتزامن مع بدء مساءلة ترامب من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

وانطلق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية اليوم الثلاثاء 21-1-2020 ويستمر حتى 24 من الشهر ذاته، حيث تحول المنتدى الذي يعود تاريخه إلى 1970 إلى حدث يجمع زعماء العالم ورؤساء الشركات الكبرى وخبراء الاقتصاد سنوياً.

المنتدى تحت شعار (من أجل عالم متماسك ومستدام)، ويتم تسليط الضوء على القضايا العالمية المرتبطة بالاقتصاد والسياسة والأمن والاستقرار.

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