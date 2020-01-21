مبابي يمنح الأمل لريال مدريد

2020/01/21 | 12:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مناقشة مستقبله في التوقيت الحالي، مؤكدًا أن يسعى للفوز بمزيد من الألقاب مع فريق العاصمة الفرنسية هذا الموسم.وقال مبابي في تصريحات نقلها موقع “le10sport” الفرنسي: “الكل يتحدث عن مستقبلي، عندما كنت لاعبًا صغيرًا، حدث ذلك أيضًا، لكن الآن ليس هو الوقت المناسب، نحن في يناير/ كانون الثاني،

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