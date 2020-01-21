كيف يوضع العراق على السكة الوطنية الصحيحة

2020/01/21 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سولاقا بولص يوسف الحراك الجماهيري الذي تحول الى انتفاضة بل ثورة عارمة ,الغير مسبوق ليس في العراق فقط بل هو الفريد في العالم من حيث الصلابة والاقدام والصمود والتحدي والثبات...أكمل القراءة ←

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