2020/01/21 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء کامل شبيب إستفاد النظام الايراني کثيرا من اللعب على الحبال وإستغلال الاختلافات والرٶى والمصالح الدولية وتشابکها من أجل ضمان بقائه وإستمراره وقد عمل جاهدا لخداع المجتمع الدولي عموما والبلدان...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ودقت ساعة الخطر للنظام الايراني) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ودقت ساعة الخطر للنظام الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).