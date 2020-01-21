تثبيت الفاسدين اصرار على نهب الثروات

2020/01/21 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي شنت النائبة عالية نصيف هجوما لاذعا على حكومة تصريف الاعمال برئاسة السييد عادل عبد المهدي ، وذلك لقيامها بتثبيت عدد من المدراء العامين المشهود لهم بالفساد وسرقة...أكمل القراءة ←

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