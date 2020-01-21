الجامعة التكنلوجية تكرم مدير مديرية الهندسة العسكرية التابعة للحشد وعددا من منتسبيها لما قدموه من جهود مميزة

2020/01/21 | 13:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت الجامعة التكنلوجية، الثلاثاء، مدير مديرية الهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي عبد نعمة صفر (أبو علي الكوفي) وعددا من منتسبي المديرية لما قدموه من جهود مميزة تمثلت بتحصين السواتر وشق الطرق العسكرية فضلا عن الجهود المدنية مثل إقامة حملات لتنظيف عدد من المناطق التي حررت من داعش وإقامة السدود الترابية لدرء مخاطر الفيضات خلال مواسم

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