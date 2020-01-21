نائب الحلبوسي الاول يدعو المسؤولين العراقيين الى عدم لقاء مسؤولي الإدارة الأمريكية في منتدى دافوس

2020/01/21 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، المسؤولين العراقيين الى عدم لقاء مسؤولي الإدارة الامريكية في منتدى دافوس.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكعبي قد قال، انسجاما مع القرار الشجاع لمجلس النواب القاضي بإجلاء القوات الاجنبية من العراق، ورفضاً لانتهاك سيادته نطالب المسؤولين العراقيين المشاركين في اجتماعات دافوس، لمقاطعة مسؤولي الادارة الاميركية وفي مقدمتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو وعدم اللقاء بهم مطلقــا".

وأضاف الكعبي، أن "هذا الموقف يمثل رداً سياسياً واضحاً يلتقي مع الغضب الشعبي على الانتهاكات الاميركية لسيادة العراق وامنه وعدم الاخذ بهذه المطالبة سيمثل تجاهلا غير مقبول لدماء الشهداء".

وتابع، أن "مجلس النواب حريص جدا على توثيق وتعزيز وتطوير علاقات العراق مع الدول المشاركة في اجتماع دافوس، والاستفادة من امكانياتها الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، لإعادة اعمار العراق سيما ان البلد يتطلع للانفتاح على مختلف دول العالم لكن الدور الاميركي يمثل خروجا على الاجماع الدولي بحفظ سيادة واستقلال واستقرار العراق الامر الذي يتطلب رده بشكل حازم"، مشيراً الى ان "مقاطعة المسؤولين الاميركيين يمثل ابسط رد سياسي ودبلوماسي عليهم".

بغداد اليوم-بغداد

أصدر القاضي، رحيم العكيلي، الثلاثاء، توضيحا بشأن نشر صور لمعتقلين بتهمة نقل الاطارات.‏

وقال العكيلي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "نشر اسم الحدث المتهم او صورته جريمة يعاقب ‏عليها القانون"، متسا

بغداد اليوم- بغداد

أصدر المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الثلاثاء (21 كانون الثاني)، توضيحا بشأن خبر محاولة اغتيال الاخير، بعد تداول أنباء بشأن ذلك.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "قُبيل المحاولة السابقة لاغتي

بغداد اليوم- بغداد

كشفت كتلة بيارق الخير البرلمانية، الثلاثاء، عن عقد اجتماع بين عدد من النواب ورئيس الجمهورية برهم صالح، من أجل مناقشة تكليف رئيس الوزراء الجديد، هذا اليوم.

وقال رئيس الكتلة، النائب محمد الخالدي، في حديث لـ (بغداد اليوم): "

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