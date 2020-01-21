شــاهد بالصــــورة : فائـــق الشيــــخ

2020/01/21 | 13:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

فائق الشيخ علي يهدد الحكومة العراقية في اخر تغريدة له على منصة " تويتر" ..



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