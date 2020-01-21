2020/01/21 | 13:10 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس
فائق الشيخ علي يهدد الحكومة العراقية في اخر تغريدة له على منصة " تويتر" ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شــاهد بالصــــورة : فائـــق الشيــــخ "يهـــدد" الحكـــومة !!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فائق الشيخ علي يهدد الحكومة العراقية في اخر تغريدة له على منصة " تويتر" ..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شــاهد بالصــــورة : فائـــق الشيــــخ "يهـــدد" الحكـــومة !!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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