2020/01/21 | 13:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، شمول وجبات جديدة بمنح العاطلين عن العمل في حال توفر التخصيصات المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجبات جديدة تنتظر شمولها بمنح العاطلين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وجبات جديدة تنتظر شمولها بمنح العاطلين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).