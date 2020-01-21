تحذيرات من شن هجمات إلكترونية ايرانية ضد الحكومة الأميركية

2020/01/21 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حذر الكاتب في مجلة “نيوزويك” الأميركية فريد غوترل الولايات المتحدة من الركون للبيان الذي أعلنته إيران حول الرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي ذكر أن إيران تكتفي بالرد الصاروخي الذي استهدف قاعدتين عسكريتين في العراق.ويرى غوترل أن البيان هو فقط طريقة لتخدير الولايات المتحدة؛ فمن المحتمل أن تزيد إيران […]

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