“قطر ” تفاجئ مجلس التعاون الخليجي بقرار غير مسبوق في دول المنطقة

2020/01/21 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب، أعلنت قطر إنه اعتبارا من العام المقبل سيتم تدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس القطرية، وتسبق قطر بهذه الخطوة كل نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي.وقد تم الإعلان عن ذلك خلال تدشين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ووزارة التعليم والتعليم العالي ما أطلق عليه المنهاج التعليمي […]

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