بالصور.. محتجو الديوانية يقطعون الطريق الدولي بصرة-بغداد والشارع يكتظ بالشاحنات ومركبات المواطنين

2020/01/21 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدم متظاهرو محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، على قطع الطريق الدولي الرابط بين محافظات العراق من بغداد إلى البصرة، حيث تظهر الصور الشارع يكتظ بالشاحنات ومركبات نقل المواطنين.وجاءت هذه الخطوة من محتجي الديوانية، هي ضمن الإجراءات التصعيدية التي يتبعها المحتجين في المحافظات المنتفضة خلال اليومين الماضيين.وقطع متظاهرو الديوانية، مدخل طريق الديوانية […]

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