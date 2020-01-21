نائب البرلمان العراقي: يجب مقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية في دافوس وعدم اللقاء بهم

2020/01/21 | 13:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، الى مقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين سيحضرون الى منتدى دافوس 2020 الاقتصادي وعدم اللقاء بهم.و قال الكعبي ” انسجاما مع القرار الشجاع لمجلس النواب القاضي بإجلاء القوات الاجنبية من العراق ورفضا لانتهاك سيادته نطالب المسؤولين العراقيين المشاركين في اجتماعات دافوس لمقاطعة مسؤولي الادارة الاميركية”.[…]

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