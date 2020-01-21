2020/01/21 | 13:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، الى مقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية الحاضرين الى منتدى دافوس وعدم اللقاء بهم .وقال الكعبي في بيان له اليوم وتلتقه وكالة صدى , انسجاما مع القرار الشجاع لمجلس النواب القاضي بإجلاء القوات الاجنبية من العراق ورفضا لانتهاك سيادته نطالب المسؤولين العراقيين المشاركين في اجتماعات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يدعو لمقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية في دافوس وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو لمقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية في دافوس) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو لمقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية في دافوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).