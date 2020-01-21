ائتلاف دولة القانون يدعو رئيس الجمهورية الى رفض لقاء ترامب

2020/01/21 | 13:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ، رئيس الجمهورية برهم صالح الى رفض اللقاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب سواء في منتدى دافوس أو غيره، معتبرة أن أمام الرئيس صالح فرصة كبيرة ليسجل موقفاً وطنياً تجاه شعبه .وقالت نصيف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ” كيف يمكن للرئيس […]

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